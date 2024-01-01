10 bin Seyşeller rupisinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile SCR → BRL çevirin

10.000 scr
4.217,45 brl

1,000₨ SCR = 0,4217R$ BRL

12:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SCR → BRL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SCR → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,42300,4230
Düşük0,36290,3629
Ortalama0,39680,3880
Değişim5.38%13.48%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SCR → BRL istatistikleri

SCR → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4230, en düşük 0,3629 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3968 oldu. SCR → BRL kurundaki değişiklik 5.38 değerindeydi.

SCR → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4230, en düşük 0,3629 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3880 oldu. SCR → BRL kurundaki değişiklik 13.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,2031,5081,6670,94120,724
1 GBP1,17511,28107,171,7731,9581,10624,352
1 USD0,9180,781183,751,3851,530,86419,03
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Brezilya Reali
1 SCR0,42175 BRL
5 SCR2,10872 BRL
10 SCR4,21745 BRL
20 SCR8,43490 BRL
50 SCR21,08725 BRL
100 SCR42,17450 BRL
250 SCR105,43625 BRL
500 SCR210,87250 BRL
1000 SCR421,74500 BRL
2000 SCR843,49000 BRL
5000 SCR2.108,72500 BRL
10000 SCR4.217,45000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Seyşeller Rupisi
1 BRL2,37110 SCR
5 BRL11,85550 SCR
10 BRL23,71100 SCR
20 BRL47,42200 SCR
50 BRL118,55500 SCR
100 BRL237,11000 SCR
250 BRL592,77500 SCR
500 BRL1.185,55000 SCR
1000 BRL2.371,10000 SCR
2000 BRL4.742,20000 SCR
5000 BRL11.855,50000 SCR
10000 BRL23.711,00000 SCR