10 Solomon Adaları dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile SBD → JOD çevirin

10 sbd
0,850 jod

1,000SI$ SBD = 0,08504JD JOD

11:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08630,0863
Düşük0,08490,0840
Ortalama0,08570,0855
Değişim-1.07%-0.51%
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1 SBD → JOD istatistikleri

SBD → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0863, en düşük 0,0849 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0857 oldu. SBD → JOD kurundaki değişiklik -1.07 değerindeydi.

SBD → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0863, en düşük 0,0840 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0855 oldu. SBD → JOD kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,741,5041,6630,94320,526
1 GBP1,17711,275106,7611,771,9561,1124,15
1 USD0,9230,784183,7511,3881,5350,87118,945
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

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SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Ürdün Dinarı
1 SBD0,08504 JOD
5 SBD0,42519 JOD
10 SBD0,85038 JOD
20 SBD1,70076 JOD
50 SBD4,25190 JOD
100 SBD8,50380 JOD
250 SBD21,25950 JOD
500 SBD42,51900 JOD
1000 SBD85,03800 JOD
2000 SBD170,07600 JOD
5000 SBD425,19000 JOD
10000 SBD850,38000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Solomon Adaları doları
1 JOD11,75940 SBD
5 JOD58,79700 SBD
10 JOD117,59400 SBD
20 JOD235,18800 SBD
50 JOD587,97000 SBD
100 JOD1.175,94000 SBD
250 JOD2.939,85000 SBD
500 JOD5.879,70000 SBD
1000 JOD11.759,40000 SBD
2000 JOD23.518,80000 SBD
5000 JOD58.797,00000 SBD
10000 JOD117.594,00000 SBD