100 Solomon Adaları dolarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile SBD → EGP çevirin

100 sbd
584,20 egp

1,000SI$ SBD = 5,842E£ EGP

11:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,87715,8771
Düşük5,77045,5932
Ortalama5,82695,7583
Değişim0.09%1.00%
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1 SBD → EGP istatistikleri

SBD → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,8771, en düşük 5,7704 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,8269 oldu. SBD → EGP kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

SBD → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,8771, en düşük 5,5932 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,7583 oldu. SBD → EGP kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,6981,5021,6630,94320,518
1 GBP1,17711,274106,731,7681,9571,10924,145
1 USD0,9240,785183,7591,3871,5360,87118,948
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Mısır Lirası
1 SBD5,84201 EGP
5 SBD29,21005 EGP
10 SBD58,42010 EGP
20 SBD116,84020 EGP
50 SBD292,10050 EGP
100 SBD584,20100 EGP
250 SBD1.460,50250 EGP
500 SBD2.921,00500 EGP
1000 SBD5.842,01000 EGP
2000 SBD11.684,02000 EGP
5000 SBD29.210,05000 EGP
10000 SBD58.420,10000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Solomon Adaları doları
1 EGP0,17117 SBD
5 EGP0,85587 SBD
10 EGP1,71174 SBD
20 EGP3,42348 SBD
50 EGP8,55870 SBD
100 EGP17,11740 SBD
250 EGP42,79350 SBD
500 EGP85,58700 SBD
1000 EGP171,17400 SBD
2000 EGP342,34800 SBD
5000 EGP855,87000 SBD
10000 EGP1.711,74000 SBD