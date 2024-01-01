10 bin Mısır lirasından Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → SBD çevirin

1,000E£ EGP = 0,1659SI$ SBD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

EGP → SBD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SBD
1 EGP → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16970,1711
Düşük0,16540,1654
Ortalama0,16750,1687
Değişim-1.10%-2.07%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 EGP → SBD istatistikleri

EGP → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1697, en düşük 0,1654 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1675 oldu. EGP → SBD kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

EGP → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1711, en düşük 0,1654 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1687 oldu. EGP → SBD kurundaki değişiklik -2.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - SBD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Solomon Adaları doları
1 EGP0,16591 SBD
5 EGP0,82954 SBD
10 EGP1,65907 SBD
20 EGP3,31814 SBD
50 EGP8,29535 SBD
100 EGP16,59070 SBD
250 EGP41,47675 SBD
500 EGP82,95350 SBD
1000 EGP165,90700 SBD
2000 EGP331,81400 SBD
5000 EGP829,53500 SBD
10000 EGP1.659,07000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Mısır Lirası
1 SBD6,02748 EGP
5 SBD30,13740 EGP
10 SBD60,27480 EGP
20 SBD120,54960 EGP
50 SBD301,37400 EGP
100 SBD602,74800 EGP
250 SBD1.506,87000 EGP
500 SBD3.013,74000 EGP
1000 SBD6.027,48000 EGP
2000 SBD12.054,96000 EGP
5000 SBD30.137,40000 EGP
10000 SBD60.274,80000 EGP