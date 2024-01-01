1 Arabistan riyalinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile SAR → WST çevirin

1 sar
0,74 wst

1,000SR SAR = 0,7382WS$ WST

10:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → WST çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,73820,7382
Düşük0,72050,7205
Ortalama0,72680,7259
Değişim2.45%0.77%
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1 SAR → WST istatistikleri

SAR → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7382, en düşük 0,7205 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7268 oldu. SAR → WST kurundaki değişiklik 2.45 değerindeydi.

SAR → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7382, en düşük 0,7205 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7259 oldu. SAR → WST kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,763278,91,3870,92457,9281,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,372201,01610,66641,7521,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Samoa Talası
1 SAR0,73820 WST
5 SAR3,69098 WST
10 SAR7,38195 WST
20 SAR14,76390 WST
50 SAR36,90975 WST
100 SAR73,81950 WST
250 SAR184,54875 WST
500 SAR369,09750 WST
1000 SAR738,19500 WST
2000 SAR1.476,39000 WST
5000 SAR3.690,97500 WST
10000 SAR7.381,95000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Arabistan Riyali
1 WST1,35466 SAR
5 WST6,77330 SAR
10 WST13,54660 SAR
20 WST27,09320 SAR
50 WST67,73300 SAR
100 WST135,46600 SAR
250 WST338,66500 SAR
500 WST677,33000 SAR
1000 WST1.354,66000 SAR
2000 WST2.709,32000 SAR
5000 WST6.773,30000 SAR
10000 WST13.546,60000 SAR