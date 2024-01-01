10 bin Samoa talasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile WST → SAR çevirin

1,000WS$ WST = 1,354SR SAR

06:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 WST → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,39311,4011
Düşük1,35351,3535
Ortalama1,37681,3852
Değişim-1.51%-1.86%
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1 WST → SAR istatistikleri

WST → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3931, en düşük 1,3535 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3768 oldu. WST → SAR kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

WST → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4011, en düşük 1,3535 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3852 oldu. WST → SAR kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53617,9591,4020,78984,4051,339
1 EUR1,05911,62619,011,4840,83589,3471,417
1 AUD0,6510,615111,6890,9130,51454,9390,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Arabistan Riyali
1 WST1,35352 SAR
5 WST6,76760 SAR
10 WST13,53520 SAR
20 WST27,07040 SAR
50 WST67,67600 SAR
100 WST135,35200 SAR
250 WST338,38000 SAR
500 WST676,76000 SAR
1000 WST1.353,52000 SAR
2000 WST2.707,04000 SAR
5000 WST6.767,60000 SAR
10000 WST13.535,20000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Samoa Talası
1 SAR0,73881 WST
5 SAR3,69407 WST
10 SAR7,38813 WST
20 SAR14,77626 WST
50 SAR36,94065 WST
100 SAR73,88130 WST
250 SAR184,70325 WST
500 SAR369,40650 WST
1000 SAR738,81300 WST
2000 SAR1.477,62600 WST
5000 SAR3.694,06500 WST
10000 SAR7.388,13000 WST