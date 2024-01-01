1 Arabistan riyalinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile SAR → UZS çevirin

1 sar
3.352,03 uzs

1,000SR SAR = 3.352so'm UZS

10:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → UZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.369,67003.391,4300
Düşük3.345,01003.345,0100
Ortalama3.359,75833.368,6493
Değişim-0.05%-0.79%
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1 SAR → UZS istatistikleri

SAR → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.369,6700, en düşük 3.345,0100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.359,7583 oldu. SAR → UZS kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

SAR → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.391,4300, en düşük 3.345,0100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.368,6493 oldu. SAR → UZS kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,755278,91,3870,92457,9431,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,379201,0610,66641,7711,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Özbekistan Somu
1 SAR3.352,03000 UZS
5 SAR16.760,15000 UZS
10 SAR33.520,30000 UZS
20 SAR67.040,60000 UZS
50 SAR167.601,50000 UZS
100 SAR335.203,00000 UZS
250 SAR838.007,50000 UZS
500 SAR1.676.015,00000 UZS
1000 SAR3.352.030,00000 UZS
2000 SAR6.704.060,00000 UZS
5000 SAR16.760.150,00000 UZS
10000 SAR33.520.300,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Arabistan Riyali
1 UZS0,00030 SAR
5 UZS0,00149 SAR
10 UZS0,00298 SAR
20 UZS0,00597 SAR
50 UZS0,01492 SAR
100 UZS0,02983 SAR
250 UZS0,07458 SAR
500 UZS0,14916 SAR
1000 UZS0,29833 SAR
2000 UZS0,59665 SAR
5000 UZS1,49163 SAR
10000 UZS2,98327 SAR