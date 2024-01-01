Arabistan riyalinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile SAR → UAH çevirin

1.000 sar
10.060,40 uah

1.00000 SAR = 10.06040 UAH

19:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548151.0768589.37891.450681.650980.94726518.3656
1 GBP1.1698411.25985104.5681.697211.931541.1081521.4866
1 USD0.92860.793745183.00031.347151.533150.8796517.0549
1 INR0.01118830.009563160.012048210.01623070.01847170.01059820.20548

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Arabistan riyalinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Ukrayna Grivnası
1 SAR10.06040 UAH
5 SAR50.30200 UAH
10 SAR100.60400 UAH
20 SAR201.20800 UAH
50 SAR503.02000 UAH
100 SAR1006.04000 UAH
250 SAR2515.10000 UAH
500 SAR5030.20000 UAH
1000 SAR10060.40000 UAH
2000 SAR20120.80000 UAH
5000 SAR50302.00000 UAH
10000 SAR100604.00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Arabistan Riyali
1 UAH0.09940 SAR
5 UAH0.49700 SAR
10 UAH0.99400 SAR
20 UAH1.98799 SAR
50 UAH4.96998 SAR
100 UAH9.93997 SAR
250 UAH24.84992 SAR
500 UAH49.69985 SAR
1000 UAH99.39970 SAR
2000 UAH198.79940 SAR
5000 UAH496.99850 SAR
10000 UAH993.99700 SAR