10 bin Arabistan riyalinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile SAR → UAH çevirin

10.000 sar
108.943 uah

1,000SR SAR = 10,89₴ UAH

10:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,984210,9842
Düşük10,743210,4387
Ortalama10,869610,7223
Değişim0.79%4.23%
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1 SAR → UAH istatistikleri

SAR → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,9842, en düşük 10,7432 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,8696 oldu. SAR → UAH kurundaki değişiklik 0.79 değerindeydi.

SAR → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,9842, en düşük 10,4387 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,7223 oldu. SAR → UAH kurundaki değişiklik 4.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,755278,91,3870,92457,9451,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,371201,03110,66641,7671,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Ukrayna Grivnası
1 SAR10,89430 UAH
5 SAR54,47150 UAH
10 SAR108,94300 UAH
20 SAR217,88600 UAH
50 SAR544,71500 UAH
100 SAR1.089,43000 UAH
250 SAR2.723,57500 UAH
500 SAR5.447,15000 UAH
1000 SAR10.894,30000 UAH
2000 SAR21.788,60000 UAH
5000 SAR54.471,50000 UAH
10000 SAR108.943,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Arabistan Riyali
1 UAH0,09179 SAR
5 UAH0,45896 SAR
10 UAH0,91791 SAR
20 UAH1,83582 SAR
50 UAH4,58955 SAR
100 UAH9,17910 SAR
250 UAH22,94775 SAR
500 UAH45,89550 SAR
1000 UAH91,79100 SAR
2000 UAH183,58200 SAR
5000 UAH458,95500 SAR
10000 UAH917,91000 SAR