1 Arabistan riyalinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile SAR → NIO çevirin

1 sar
9,82 nio

1,000SR SAR = 9,817C$ NIO

09:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → NIO çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,82949,8337
Düşük9,79039,7903
Ortalama9,81979,8172
Değişim0.02%0.07%
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1 SAR → NIO istatistikleri

SAR → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,8294, en düşük 9,7903 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,8197 oldu. SAR → NIO kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

SAR → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,8337, en düşük 9,7903 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,8172 oldu. SAR → NIO kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,753278,91,3880,92457,9821,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,7260,343200,94410,66641,7751,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Nikaragua Kordobası
1 SAR9,81657 NIO
5 SAR49,08285 NIO
10 SAR98,16570 NIO
20 SAR196,33140 NIO
50 SAR490,82850 NIO
100 SAR981,65700 NIO
250 SAR2.454,14250 NIO
500 SAR4.908,28500 NIO
1000 SAR9.816,57000 NIO
2000 SAR19.633,14000 NIO
5000 SAR49.082,85000 NIO
10000 SAR98.165,70000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Arabistan Riyali
1 NIO0,10187 SAR
5 NIO0,50935 SAR
10 NIO1,01869 SAR
20 NIO2,03738 SAR
50 NIO5,09345 SAR
100 NIO10,18690 SAR
250 NIO25,46725 SAR
500 NIO50,93450 SAR
1000 NIO101,86900 SAR
2000 NIO203,73800 SAR
5000 NIO509,34500 SAR
10000 NIO1.018,69000 SAR