Arabistan riyalinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile SAR → MVR çevirin

1.000 sar
4.111,16 mvr

1.00000 SAR = 4.11116 MVR

19:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9985278.971.347150.9286555.95771.533150.793808
1 INR0.012048413.361150.0162310.01118860.6742010.01847210.00956413
1 PKR0.003584610.29751810.004829010.00332880.2005870.005495770.0028455
1 CAD0.74230861.6104207.08210.68933341.53781.138070.58925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Maldivler Rufiyaası
1 SAR4.11116 MVR
5 SAR20.55580 MVR
10 SAR41.11160 MVR
20 SAR82.22320 MVR
50 SAR205.55800 MVR
100 SAR411.11600 MVR
250 SAR1027.79000 MVR
500 SAR2055.58000 MVR
1000 SAR4111.16000 MVR
2000 SAR8222.32000 MVR
5000 SAR20555.80000 MVR
10000 SAR41111.60000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Arabistan Riyali
1 MVR0.24324 SAR
5 MVR1.21620 SAR
10 MVR2.43240 SAR
20 MVR4.86480 SAR
50 MVR12.16200 SAR
100 MVR24.32400 SAR
250 MVR60.81000 SAR
500 MVR121.62000 SAR
1000 MVR243.24000 SAR
2000 MVR486.48000 SAR
5000 MVR1216.20000 SAR
10000 MVR2432.40000 SAR