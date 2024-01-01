50 Arabistan riyalinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile SAR → JPY çevirin

50 sar
1.986 jpy

1,000SR SAR = 39,72¥ JPY

08:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek43,084043,0840
Düşük39,716039,7160
Ortalama41,855341,8947
Değişim-7.80%-2.67%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → JPY istatistikleri

SAR → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 43,0840, en düşük 39,7160 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,8553 oldu. SAR → JPY kurundaki değişiklik -7.80 değerindeydi.

SAR → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 43,0840, en düşük 39,7160 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 41,8947 oldu. SAR → JPY kurundaki değişiklik -2.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,743278,91,3880,92558,071,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,34200,95810,66741,8421,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Japon Yeni
1 SAR39,71600 JPY
5 SAR198,58000 JPY
10 SAR397,16000 JPY
20 SAR794,32000 JPY
50 SAR1.985,80000 JPY
100 SAR3.971,60000 JPY
250 SAR9.929,00000 JPY
500 SAR19.858,00000 JPY
1000 SAR39.716,00000 JPY
2000 SAR79.432,00000 JPY
5000 SAR198.580,00000 JPY
10000 SAR397.160,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Arabistan Riyali
100 JPY2,51788 SAR
1000 JPY25,17880 SAR
1500 JPY37,76820 SAR
2000 JPY50,35760 SAR
3000 JPY75,53640 SAR
5000 JPY125,89400 SAR
5400 JPY135,96552 SAR
10000 JPY251,78800 SAR
15000 JPY377,68200 SAR
20000 JPY503,57600 SAR
25000 JPY629,47000 SAR
30000 JPY755,36400 SAR