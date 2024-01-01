bin Arabistan riyalinden Japon yenine
Reel döviz kuru ile SAR → JPY çevirin
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|1 SAR → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|43,0840
|43,0840
|Düşük
|39,7080
|39,7080
|Ortalama
|41,8550
|41,8946
|Değişim
|-7.82%
|-2.69%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SAR → JPY istatistikleri
SAR → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 43,0840, en düşük 39,7080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,8550 oldu. SAR → JPY kurundaki değişiklik -7.82 değerindeydi.
SAR → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 43,0840, en düşük 39,7080 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 41,8946 oldu. SAR → JPY kurundaki değişiklik -2.69 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Japon Yeni
|1 SAR
|39,70800 JPY
|5 SAR
|198,54000 JPY
|10 SAR
|397,08000 JPY
|20 SAR
|794,16000 JPY
|50 SAR
|1.985,40000 JPY
|100 SAR
|3.970,80000 JPY
|250 SAR
|9.927,00000 JPY
|500 SAR
|19.854,00000 JPY
|1000 SAR
|39.708,00000 JPY
|2000 SAR
|79.416,00000 JPY
|5000 SAR
|198.540,00000 JPY
|10000 SAR
|397.080,00000 JPY