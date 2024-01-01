100 Arabistan riyalinden Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile SAR → HNL çevirin

100 sar
660,15 hnl

1,000SR SAR = 6,602L HNL

08:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → HNL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,61256,6200
Düşük6,59816,5872
Ortalama6,60576,6030
Değişim-0.11%0.15%
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1 SAR → HNL istatistikleri

SAR → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,6125, en düşük 6,5981 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,6057 oldu. SAR → HNL kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

SAR → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,6200, en düşük 6,5872 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,6030 oldu. SAR → HNL kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3880,92558,0531,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,351200,98710,66741,8361,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Honduras Lempirası
1 SAR6,60152 HNL
5 SAR33,00760 HNL
10 SAR66,01520 HNL
20 SAR132,03040 HNL
50 SAR330,07600 HNL
100 SAR660,15200 HNL
250 SAR1.650,38000 HNL
500 SAR3.300,76000 HNL
1000 SAR6.601,52000 HNL
2000 SAR13.203,04000 HNL
5000 SAR33.007,60000 HNL
10000 SAR66.015,20000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Arabistan Riyali
1 HNL0,15148 SAR
5 HNL0,75740 SAR
10 HNL1,51480 SAR
20 HNL3,02960 SAR
50 HNL7,57400 SAR
100 HNL15,14800 SAR
250 HNL37,87000 SAR
500 HNL75,74000 SAR
1000 HNL151,48000 SAR
2000 HNL302,96000 SAR
5000 HNL757,40000 SAR
10000 HNL1.514,80000 SAR