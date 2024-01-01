1 Arabistan riyalinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile SAR → GNF çevirin

1 sar
2.295 gnf

1,000SR SAR = 2.295GFr GNF

08:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → GNF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.297,23002.297,2300
Düşük2.282,27002.282,2700
Ortalama2.293,83272.292,7309
Değişim0.10%0.19%
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1 SAR → GNF istatistikleri

SAR → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.297,2300, en düşük 2.282,2700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.293,8327 oldu. SAR → GNF kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

SAR → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.297,2300, en düşük 2.282,2700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.292,7309 oldu. SAR → GNF kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,751278,91,3880,92658,0591,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,355200,98710,66741,841,1060,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Gine Frangı
1 SAR2.295,40000 GNF
5 SAR11.477,00000 GNF
10 SAR22.954,00000 GNF
20 SAR45.908,00000 GNF
50 SAR114.770,00000 GNF
100 SAR229.540,00000 GNF
250 SAR573.850,00000 GNF
500 SAR1.147.700,00000 GNF
1000 SAR2.295.400,00000 GNF
2000 SAR4.590.800,00000 GNF
5000 SAR11.477.000,00000 GNF
10000 SAR22.954.000,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Arabistan Riyali
1 GNF0,00044 SAR
5 GNF0,00218 SAR
10 GNF0,00436 SAR
20 GNF0,00871 SAR
50 GNF0,02178 SAR
100 GNF0,04357 SAR
250 GNF0,10891 SAR
500 GNF0,21783 SAR
1000 GNF0,43565 SAR
2000 GNF0,87131 SAR
5000 GNF2,17827 SAR
10000 GNF4,35654 SAR