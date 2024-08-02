Arabistan riyalinden Gine frangına Geçmiş Döviz Kurları
Arabistan riyalinden Gine frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Arabistan riyalinden (SAR) Gine frangına (GNF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SAR - GNF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Suudi Arabistan riyali → Gine frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün Suudi Arabistan riyali Gine frangına döviz kuru şu anda 2.295,400, dünden bu yana %-0.061 değerinde değişti. Suudi Arabistan riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.048 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Suudi Arabistan riyali Gine frangına döviz kuru en yüksek değeri 2.298,120 (30-07-2024) ile en düşük değeri 2.285,590 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.460 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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