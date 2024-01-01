Arabistan riyalinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile SAR → CVE çevirin

1.000 sar
27.416,40 cve

1.00000 SAR = 27.41640 CVE

19:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.07789.38841.450771.651210.9472818.3673
1 GBP1.1698411.25995104.5731.697221.93171.1081621.4873
1 USD0.92850.793682182.99761.347051.533150.8795517.0541
1 INR0.01118710.009562710.012048510.016230.01847230.01059730.205477

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Arabistan riyalinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cape Verde Escudosu
1 SAR27.41640 CVE
5 SAR137.08200 CVE
10 SAR274.16400 CVE
20 SAR548.32800 CVE
50 SAR1370.82000 CVE
100 SAR2741.64000 CVE
250 SAR6854.10000 CVE
500 SAR13708.20000 CVE
1000 SAR27416.40000 CVE
2000 SAR54832.80000 CVE
5000 SAR137082.00000 CVE
10000 SAR274164.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Arabistan Riyali
1 CVE0.03647 SAR
5 CVE0.18237 SAR
10 CVE0.36475 SAR
20 CVE0.72949 SAR
50 CVE1.82373 SAR
100 CVE3.64746 SAR
250 CVE9.11865 SAR
500 CVE18.23730 SAR
1000 CVE36.47460 SAR
2000 CVE72.94920 SAR
5000 CVE182.37300 SAR
10000 CVE364.74600 SAR