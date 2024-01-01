Arabistan riyalinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → BHD çevirin

1.000 sar
100,524 bhd

1.00000 SAR = 0.10052 BHD

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9995278.971.347250.928555.96321.533150.793745
1 INR0.012048313.36110.0162320.01118690.6742590.01847190.00956325
1 PKR0.003584610.29752110.004829370.003328330.2006070.005495770.00284527
1 CAD0.74225361.6066207.06610.68918541.53881.137990.58916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bahreyn Dinarı
1 SAR0.10052 BHD
5 SAR0.50262 BHD
10 SAR1.00524 BHD
20 SAR2.01048 BHD
50 SAR5.02620 BHD
100 SAR10.05240 BHD
250 SAR25.13100 BHD
500 SAR50.26200 BHD
1000 SAR100.52400 BHD
2000 SAR201.04800 BHD
5000 SAR502.62000 BHD
10000 SAR1005.24000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Arabistan Riyali
1 BHD9.94788 SAR
5 BHD49.73940 SAR
10 BHD99.47880 SAR
20 BHD198.95760 SAR
50 BHD497.39400 SAR
100 BHD994.78800 SAR
250 BHD2486.97000 SAR
500 BHD4973.94000 SAR
1000 BHD9947.88000 SAR
2000 BHD19895.76000 SAR
5000 BHD49739.40000 SAR
10000 BHD99478.80000 SAR