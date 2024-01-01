500 Arabistan riyalinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile SAR → BGN çevirin

500 sar
241,40 bgn

1,000SR SAR = 0,4828лв BGN

07:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,48320,4881
Düşük0,47680,4768
Ortalama0,48020,4824
Değişim-0.08%-0.37%
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1 SAR → BGN istatistikleri

SAR → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4832, en düşük 0,4768 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4802 oldu. SAR → BGN kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

SAR → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4881, en düşük 0,4768 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4824 oldu. SAR → BGN kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3870,92658,1481,5350,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,4201,14710,66841,9371,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bulgar Levası
1 SAR0,48279 BGN
5 SAR2,41397 BGN
10 SAR4,82793 BGN
20 SAR9,65586 BGN
50 SAR24,13965 BGN
100 SAR48,27930 BGN
250 SAR120,69825 BGN
500 SAR241,39650 BGN
1000 SAR482,79300 BGN
2000 SAR965,58600 BGN
5000 SAR2.413,96500 BGN
10000 SAR4.827,93000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Arabistan Riyali
1 BGN2,07128 SAR
5 BGN10,35640 SAR
10 BGN20,71280 SAR
20 BGN41,42560 SAR
50 BGN103,56400 SAR
100 BGN207,12800 SAR
250 BGN517,82000 SAR
500 BGN1.035,64000 SAR
1000 BGN2.071,28000 SAR
2000 BGN4.142,56000 SAR
5000 BGN10.356,40000 SAR
10000 BGN20.712,80000 SAR