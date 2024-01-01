20 Bulgar levasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile BGN → SAR çevirin

20 bgn
41,54 sar

1,000лв BGN = 2,077SR SAR

00:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,09752,0975
Düşük2,06152,0488
Ortalama2,08202,0732
Değişim0.74%0.64%
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1 BGN → SAR istatistikleri

BGN → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0975, en düşük 2,0615 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0820 oldu. BGN → SAR kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

BGN → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0975, en düşük 2,0488 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0732 oldu. BGN → SAR kurundaki değişiklik 0.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6811,3811,5281,3360,77818,227
1 EUR1,08311,8191,4951,6541,4460,84219,731
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,846
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9670,56313,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Arabistan Riyali
1 BGN2,07686 SAR
5 BGN10,38430 SAR
10 BGN20,76860 SAR
20 BGN41,53720 SAR
50 BGN103,84300 SAR
100 BGN207,68600 SAR
250 BGN519,21500 SAR
500 BGN1.038,43000 SAR
1000 BGN2.076,86000 SAR
2000 BGN4.153,72000 SAR
5000 BGN10.384,30000 SAR
10000 BGN20.768,60000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bulgar Levası
1 SAR0,48150 BGN
5 SAR2,40748 BGN
10 SAR4,81496 BGN
20 SAR9,62992 BGN
50 SAR24,07480 BGN
100 SAR48,14960 BGN
250 SAR120,37400 BGN
500 SAR240,74800 BGN
1000 SAR481,49600 BGN
2000 SAR962,99200 BGN
5000 SAR2.407,48000 BGN
10000 SAR4.814,96000 BGN