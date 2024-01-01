100 Arabistan riyalinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile SAR → AZN çevirin

100 sar
45,27 azn

1,000SR SAR = 0,4527man. AZN

07:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → AZN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45310,4532
Düşük0,45270,4526
Ortalama0,45290,4530
Değişim-0.03%-0.10%
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1 SAR → AZN istatistikleri

SAR → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4531, en düşük 0,4527 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4529 oldu. SAR → AZN kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

SAR → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4532, en düşük 0,4526 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4530 oldu. SAR → AZN kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,742278,91,3870,92658,1181,5360,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,392201,13210,66841,9131,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Azerbaycan Manatı
1 SAR0,45271 AZN
5 SAR2,26354 AZN
10 SAR4,52708 AZN
20 SAR9,05416 AZN
50 SAR22,63540 AZN
100 SAR45,27080 AZN
250 SAR113,17700 AZN
500 SAR226,35400 AZN
1000 SAR452,70800 AZN
2000 SAR905,41600 AZN
5000 SAR2.263,54000 AZN
10000 SAR4.527,08000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Arabistan Riyali
1 AZN2,20893 SAR
5 AZN11,04465 SAR
10 AZN22,08930 SAR
20 AZN44,17860 SAR
50 AZN110,44650 SAR
100 AZN220,89300 SAR
250 AZN552,23250 SAR
500 AZN1.104,46500 SAR
1000 AZN2.208,93000 SAR
2000 AZN4.417,86000 SAR
5000 AZN11.044,65000 SAR
10000 AZN22.089,30000 SAR