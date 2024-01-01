20 Ruanda frangından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile RWF → XOF çevirin

20 rwf
9 xof

1,000R₣ RWF = 0,4617CFA XOF

07:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,46360,4721
Düşük0,45690,4569
Ortalama0,45990,4645
Değişim-0.41%-1.92%
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1 RWF → XOF istatistikleri

RWF → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4636, en düşük 0,4569 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4599 oldu. RWF → XOF kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

RWF → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4721, en düşük 0,4569 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4645 oldu. RWF → XOF kurundaki değişiklik -1.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9271,3870,7861,3341,53518,26483,737
1 EUR1,07911,4960,8481,4391,65619,70390,335
1 CAD0,7210,66910,5670,9621,10713,17260,392
1 GBP1,2721,1791,76411,6971,95223,231106,509

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 RWF0,46171 XOF
5 RWF2,30856 XOF
10 RWF4,61713 XOF
20 RWF9,23426 XOF
50 RWF23,08565 XOF
100 RWF46,17130 XOF
250 RWF115,42825 XOF
500 RWF230,85650 XOF
1000 RWF461,71300 XOF
2000 RWF923,42600 XOF
5000 RWF2.308,56500 XOF
10000 RWF4.617,13000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Ruanda Frangı
1 XOF2,16585 RWF
5 XOF10,82925 RWF
10 XOF21,65850 RWF
20 XOF43,31700 RWF
50 XOF108,29250 RWF
100 XOF216,58500 RWF
250 XOF541,46250 RWF
500 XOF1.082,92500 RWF
1000 XOF2.165,85000 RWF
2000 XOF4.331,70000 RWF
5000 XOF10.829,25000 RWF
10000 XOF21.658,50000 RWF