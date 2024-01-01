50 CFA Frangı BCEAO'dan Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile XOF → RWF çevirin

1,000CFA XOF = 2,208R₣ RWF

12:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → RWF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RWF
1 XOF → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,27432,2954
Düşük2,19372,1937
Ortalama2,23132,2519
Değişim-1.44%-2.07%
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1 XOF → RWF istatistikleri

XOF → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2743, en düşük 2,1937 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2313 oldu. XOF → RWF kurundaki değişiklik -1.44 değerindeydi.

XOF → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2954, en düşük 2,1937 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,2519 oldu. XOF → RWF kurundaki değişiklik -2.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - RWF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,991,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6231,6932.179,89
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,32
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5531,4151.822,43

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Ruanda Frangı
1 XOF2,20825 RWF
5 XOF11,04125 RWF
10 XOF22,08250 RWF
20 XOF44,16500 RWF
50 XOF110,41250 RWF
100 XOF220,82500 RWF
250 XOF552,06250 RWF
500 XOF1.104,12500 RWF
1000 XOF2.208,25000 RWF
2000 XOF4.416,50000 RWF
5000 XOF11.041,25000 RWF
10000 XOF22.082,50000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 RWF0,45285 XOF
5 RWF2,26424 XOF
10 RWF4,52848 XOF
20 RWF9,05696 XOF
50 RWF22,64240 XOF
100 RWF45,28480 XOF
250 RWF113,21200 XOF
500 RWF226,42400 XOF
1000 RWF452,84800 XOF
2000 RWF905,69600 XOF
5000 RWF2.264,24000 XOF
10000 RWF4.528,48000 XOF