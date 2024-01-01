50 Ruanda frangından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → NZD çevirin

50 rwf
0,06 nzd

1,000R₣ RWF = 0,001275$ NZD

06:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → NZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0013
Düşük0,00120,0012
Ortalama0,00130,0013
Değişim2.08%-0.79%
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1 RWF → NZD istatistikleri

RWF → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. RWF → NZD kurundaki değişiklik 2.08 değerindeydi.

RWF → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. RWF → NZD kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3331,53418,2383,746
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65719,69690,479
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,15760,443
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95323,217106,655

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Yeni Zelanda Doları
1 RWF0,00127 NZD
5 RWF0,00637 NZD
10 RWF0,01275 NZD
20 RWF0,02549 NZD
50 RWF0,06373 NZD
100 RWF0,12746 NZD
250 RWF0,31865 NZD
500 RWF0,63731 NZD
1000 RWF1,27462 NZD
2000 RWF2,54924 NZD
5000 RWF6,37310 NZD
10000 RWF12,74620 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Ruanda Frangı
1 NZD784,54900 RWF
5 NZD3.922,74500 RWF
10 NZD7.845,49000 RWF
20 NZD15.690,98000 RWF
50 NZD39.227,45000 RWF
100 NZD78.454,90000 RWF
250 NZD196.137,25000 RWF
500 NZD392.274,50000 RWF
1000 NZD784.549,00000 RWF
2000 NZD1.569.098,00000 RWF
5000 NZD3.922.745,00000 RWF
10000 NZD7.845.490,00000 RWF