Ruanda frangından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → NZD çevirin

1.000 rwf
1,29 nzd

1.00000 RWF = 0.00129 NZD

19:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.92861.347550.7938081.34581.5336218.954683.0039
1 EUR1.076911.451180.8548851.449291.6515620.412289.3869
1 CAD0.7420870.68909610.5890750.9987011.1380814.06661.5962
1 GBP1.259751.169751.6975811.695371.9319823.8781104.564

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Ruanda frangından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Yeni Zelanda Doları
1 RWF0.00129 NZD
5 RWF0.00643 NZD
10 RWF0.01286 NZD
20 RWF0.02571 NZD
50 RWF0.06428 NZD
100 RWF0.12857 NZD
250 RWF0.32142 NZD
500 RWF0.64283 NZD
1000 RWF1.28566 NZD
2000 RWF2.57132 NZD
5000 RWF6.42830 NZD
10000 RWF12.85660 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Ruanda Frangı
1 NZD777.80800 RWF
5 NZD3889.04000 RWF
10 NZD7778.08000 RWF
20 NZD15556.16000 RWF
50 NZD38890.40000 RWF
100 NZD77780.80000 RWF
250 NZD194452.00000 RWF
500 NZD388904.00000 RWF
1000 NZD777808.00000 RWF
2000 NZD1555616.00000 RWF
5000 NZD3889040.00000 RWF
10000 NZD7778080.00000 RWF