Ruanda frangından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile RWF → JOD çevirin

1.000 rwf
0,557 jod

1.00000 RWF = 0.00056 JOD

19:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.0769589.39621.451031.651380.9473118.3637
1 GBP1.1697511.25975104.571.697321.931691.1081221.4808
1 USD0.928550.793808183.00871.347351.533390.8796517.0516
1 INR0.01118620.009562950.012046910.01623140.01847260.01059710.205419

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Ruanda frangından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Ürdün Dinarı
1 RWF0.00056 JOD
5 RWF0.00279 JOD
10 RWF0.00557 JOD
20 RWF0.01115 JOD
50 RWF0.02786 JOD
100 RWF0.05573 JOD
250 RWF0.13932 JOD
500 RWF0.27863 JOD
1000 RWF0.55727 JOD
2000 RWF1.11453 JOD
5000 RWF2.78633 JOD
10000 RWF5.57267 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Ruanda Frangı
1 JOD1794.47000 RWF
5 JOD8972.35000 RWF
10 JOD17944.70000 RWF
20 JOD35889.40000 RWF
50 JOD89723.50000 RWF
100 JOD179447.00000 RWF
250 JOD448617.50000 RWF
500 JOD897235.00000 RWF
1000 JOD1794470.00000 RWF
2000 JOD3588940.00000 RWF
5000 JOD8972350.00000 RWF
10000 JOD17944700.00000 RWF