10 Rus rublesinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile RUB → KMF çevirin

10 rub
53 kmf

1,000руб RUB = 5,326CF KMF

03:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RUB → KMF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RUB → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,33295,4821
Düşük5,07994,9279
Ortalama5,18265,1279
Değişim3.38%6.58%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RUB → KMF istatistikleri

RUB → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,3329, en düşük 5,0799 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,1826 oldu. RUB → KMF kurundaki değişiklik 3.38 değerindeydi.

RUB → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,4821, en düşük 4,9279 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,1279 oldu. RUB → KMF kurundaki değişiklik 6.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2310,7861,5371,33683,74
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6591,44290,385
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,403
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Komor Frangı
1 RUB5,32556 KMF
5 RUB26,62780 KMF
10 RUB53,25560 KMF
20 RUB106,51120 KMF
50 RUB266,27800 KMF
100 RUB532,55600 KMF
250 RUB1.331,39000 KMF
500 RUB2.662,78000 KMF
1000 RUB5.325,56000 KMF
2000 RUB10.651,12000 KMF
5000 RUB26.627,80000 KMF
10000 RUB53.255,60000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Rus Rublesi
1 KMF0,18777 RUB
5 KMF0,93887 RUB
10 KMF1,87774 RUB
20 KMF3,75548 RUB
50 KMF9,38870 RUB
100 KMF18,77740 RUB
250 KMF46,94350 RUB
500 KMF93,88700 RUB
1000 KMF187,77400 RUB
2000 KMF375,54800 RUB
5000 KMF938,87000 RUB
10000 KMF1.877,74000 RUB