10 bin Rus rublesinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile RUB → GHS çevirin

10.000 rub
1.740,91 ghs

1,000руб RUB = 0,1741GH¢ GHS

02:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17410,1741
Düşük0,16460,1462
Ortalama0,16860,1610
Değişim5.38%19.11%
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1 RUB → GHS istatistikleri

RUB → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1741, en düşük 0,1646 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1686 oldu. RUB → GHS kurundaki değişiklik 5.38 değerindeydi.

RUB → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1741, en düşük 0,1462 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1610 oldu. RUB → GHS kurundaki değişiklik 19.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2340,7861,5371,33683,735
1 EUR1,07911,4967,8070,8481,6581,44290,363
1 CAD0,7210,66915,2190,5671,1090,96460,408
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Gana Sedisi
1 RUB0,17409 GHS
5 RUB0,87046 GHS
10 RUB1,74091 GHS
20 RUB3,48182 GHS
50 RUB8,70455 GHS
100 RUB17,40910 GHS
250 RUB43,52275 GHS
500 RUB87,04550 GHS
1000 RUB174,09100 GHS
2000 RUB348,18200 GHS
5000 RUB870,45500 GHS
10000 RUB1.740,91000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Rus Rublesi
1 GHS5,74411 RUB
5 GHS28,72055 RUB
10 GHS57,44110 RUB
20 GHS114,88220 RUB
50 GHS287,20550 RUB
100 GHS574,41100 RUB
250 GHS1.436,02750 RUB
500 GHS2.872,05500 RUB
1000 GHS5.744,11000 RUB
2000 GHS11.488,22000 RUB
5000 GHS28.720,55000 RUB
10000 GHS57.441,10000 RUB