100 Rus rublesinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → FJD çevirin

100 rub
2,67 fjd

1,000руб RUB = 0,02667FJ$ FJD

02:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → FJD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02670,0271
Düşük0,02530,0245
Ortalama0,02580,0254
Değişim4.75%7.01%
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1 RUB → FJD istatistikleri

RUB → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0267, en düşük 0,0253 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0258 oldu. RUB → FJD kurundaki değişiklik 4.75 değerindeydi.

RUB → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0271, en düşük 0,0245 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0254 oldu. RUB → FJD kurundaki değişiklik 7.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2330,7861,5381,33783,728
1 EUR1,07911,4967,8030,8481,6591,44290,33
1 CAD0,7210,66815,2150,5671,1090,96460,373
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Fiji Doları
1 RUB0,02667 FJD
5 RUB0,13336 FJD
10 RUB0,26673 FJD
20 RUB0,53345 FJD
50 RUB1,33364 FJD
100 RUB2,66727 FJD
250 RUB6,66818 FJD
500 RUB13,33635 FJD
1000 RUB26,67270 FJD
2000 RUB53,34540 FJD
5000 RUB133,36350 FJD
10000 RUB266,72700 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Rus Rublesi
1 FJD37,49150 RUB
5 FJD187,45750 RUB
10 FJD374,91500 RUB
20 FJD749,83000 RUB
50 FJD1.874,57500 RUB
100 FJD3.749,15000 RUB
250 FJD9.372,87500 RUB
500 FJD18.745,75000 RUB
1000 FJD37.491,50000 RUB
2000 FJD74.983,00000 RUB
5000 FJD187.457,50000 RUB
10000 FJD374.915,00000 RUB