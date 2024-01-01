500 Rus rublesinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → CAD çevirin

500 rub
8,11 cad

1,000руб RUB = 0,01621C$ CAD

02:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RUB → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RUB → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01630,0164
Düşük0,01530,0148
Ortalama0,01570,0154
Değişim5.25%8.37%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RUB → CAD istatistikleri

RUB → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0163, en düşük 0,0153 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0157 oldu. RUB → CAD kurundaki değişiklik 5.25 değerindeydi.

RUB → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0164, en düşük 0,0148 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0154 oldu. RUB → CAD kurundaki değişiklik 8.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3887,2340,7861,5391,33783,744
1 EUR1,07911,4977,8040,8481,661,44290,343
1 CAD0,7210,66815,2130,5671,1090,96360,35
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,577

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Kanada Doları
1 RUB0,01621 CAD
5 RUB0,08107 CAD
10 RUB0,16213 CAD
20 RUB0,32427 CAD
50 RUB0,81067 CAD
100 RUB1,62133 CAD
250 RUB4,05333 CAD
500 RUB8,10665 CAD
1000 RUB16,21330 CAD
2000 RUB32,42660 CAD
5000 RUB81,06650 CAD
10000 RUB162,13300 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Rus Rublesi
1 CAD61,67790 RUB
5 CAD308,38950 RUB
10 CAD616,77900 RUB
20 CAD1.233,55800 RUB
50 CAD3.083,89500 RUB
100 CAD6.167,79000 RUB
250 CAD15.419,47500 RUB
500 CAD30.838,95000 RUB
1000 CAD61.677,90000 RUB
2000 CAD123.355,80000 RUB
5000 CAD308.389,50000 RUB
10000 CAD616.779,00000 RUB