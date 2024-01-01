20 Rus rublesinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile RUB → AWG çevirin

20 rub
0,42 awg

1,000руб RUB = 0,02091ƒ AWG

01:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RUB → AWG çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RUB → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02110,0214
Düşük0,02010,0193
Ortalama0,02050,0202
Değişim3.40%6.88%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RUB → AWG istatistikleri

RUB → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0211, en düşük 0,0201 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0205 oldu. RUB → AWG kurundaki değişiklik 3.40 değerindeydi.

RUB → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0214, en düşük 0,0193 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0202 oldu. RUB → AWG kurundaki değişiklik 6.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2410,7861,5381,33783,737
1 EUR1,07911,4977,8120,8481,6591,44390,335
1 CAD0,7210,66815,220,5671,1080,96460,362
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,564

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Aruba Florini
1 RUB0,02091 AWG
5 RUB0,10457 AWG
10 RUB0,20914 AWG
20 RUB0,41829 AWG
50 RUB1,04572 AWG
100 RUB2,09143 AWG
250 RUB5,22858 AWG
500 RUB10,45715 AWG
1000 RUB20,91430 AWG
2000 RUB41,82860 AWG
5000 RUB104,57150 AWG
10000 RUB209,14300 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Rus Rublesi
1 AWG47,81410 RUB
5 AWG239,07050 RUB
10 AWG478,14100 RUB
20 AWG956,28200 RUB
50 AWG2.390,70500 RUB
100 AWG4.781,41000 RUB
250 AWG11.953,52500 RUB
500 AWG23.907,05000 RUB
1000 AWG47.814,10000 RUB
2000 AWG95.628,20000 RUB
5000 AWG239.070,50000 RUB
10000 AWG478.141,00000 RUB