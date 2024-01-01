5 Rus rublesinden Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile RUB → ANG çevirin

5 rub
0,10 ang

1,000руб RUB = 0,02091ƒ ANG

01:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → ANG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → ANGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02110,0214
Düşük0,02010,0193
Ortalama0,02050,0202
Değişim3.40%6.88%
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1 RUB → ANG istatistikleri

RUB → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0211, en düşük 0,0201 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0205 oldu. RUB → ANG kurundaki değişiklik 3.40 değerindeydi.

RUB → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0214, en düşük 0,0193 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0202 oldu. RUB → ANG kurundaki değişiklik 6.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,240,7861,5381,33783,736
1 EUR1,07911,4977,8110,8481,6591,44390,33
1 CAD0,7210,66815,2190,5671,1090,96460,361
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,565

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Hollanda Antilleri Parası
1 RUB0,02091 ANG
5 RUB0,10457 ANG
10 RUB0,20914 ANG
20 RUB0,41829 ANG
50 RUB1,04572 ANG
100 RUB2,09143 ANG
250 RUB5,22858 ANG
500 RUB10,45715 ANG
1000 RUB20,91430 ANG
2000 RUB41,82860 ANG
5000 RUB104,57150 ANG
10000 RUB209,14300 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Rus Rublesi
1 ANG47,81410 RUB
5 ANG239,07050 RUB
10 ANG478,14100 RUB
20 ANG956,28200 RUB
50 ANG2.390,70500 RUB
100 ANG4.781,41000 RUB
250 ANG11.953,52500 RUB
500 ANG23.907,05000 RUB
1000 ANG47.814,10000 RUB
2000 ANG95.628,20000 RUB
5000 ANG239.070,50000 RUB
10000 ANG478.141,00000 RUB