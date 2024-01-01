500 Sırp dinarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile RSD → RON çevirin

500 rsd
21,26 ron

1,000РСД RSD = 0,04252L RON

01:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04250,0426
Düşük0,04240,0424
Ortalama0,04250,0425
Değişim0.03%0.12%
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1 RSD → RON istatistikleri

RSD → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0425, en düşük 0,0424 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0425 oldu. RSD → RON kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

RSD → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0426, en düşük 0,0424 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0425 oldu. RSD → RON kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9160,78618,2861,3881,33783,752
1 EUR1,079120,4090,84819,731,4971,44390,364
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,428
1 GBP1,2721,17924,06123,2591,7651,701106,528

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Rumen Leyi
1 RSD0,04252 RON
5 RSD0,21260 RON
10 RSD0,42520 RON
20 RSD0,85041 RON
50 RSD2,12602 RON
100 RSD4,25204 RON
250 RSD10,63010 RON
500 RSD21,26020 RON
1000 RSD42,52040 RON
2000 RSD85,04080 RON
5000 RSD212,60200 RON
10000 RSD425,20400 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Sırp Dinarı
1 RON23,51810 RSD
5 RON117,59050 RSD
10 RON235,18100 RSD
20 RON470,36200 RSD
50 RON1.175,90500 RSD
100 RON2.351,81000 RSD
250 RON5.879,52500 RSD
500 RON11.759,05000 RSD
1000 RON23.518,10000 RSD
2000 RON47.036,20000 RSD
5000 RON117.590,50000 RSD
10000 RON235.181,00000 RSD