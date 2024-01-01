100 Romanya leyinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile RON → RSD çevirin

1,000L RON = 23,51РСД RSD

00:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 RON → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek23,601223,6012
Düşük23,500223,4817
Ortalama23,522523,5238
Değişim-0.09%-0.02%
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1 RON → RSD istatistikleri

RON → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 23,6012, en düşük 23,5002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23,5225 oldu. RON → RSD kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

RON → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23,6012, en düşük 23,4817 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,5238 oldu. RON → RSD kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,396
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,413
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,19
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,895

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Sırp Dinarı
1 RON23,50770 RSD
5 RON117,53850 RSD
10 RON235,07700 RSD
20 RON470,15400 RSD
50 RON1.175,38500 RSD
100 RON2.350,77000 RSD
250 RON5.876,92500 RSD
500 RON11.753,85000 RSD
1000 RON23.507,70000 RSD
2000 RON47.015,40000 RSD
5000 RON117.538,50000 RSD
10000 RON235.077,00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Rumen Leyi
1 RSD0,04254 RON
5 RSD0,21270 RON
10 RSD0,42539 RON
20 RSD0,85078 RON
50 RSD2,12696 RON
100 RSD4,25392 RON
250 RSD10,63480 RON
500 RSD21,26960 RON
1000 RSD42,53920 RON
2000 RSD85,07840 RON
5000 RSD212,69600 RON
10000 RSD425,39200 RON