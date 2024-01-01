10 Sırp dinarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile RSD → MUR çevirin

10 rsd
4,30 mur

1,000РСД RSD = 0,4301₨ MUR

01:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RSD → MUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RSD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45560,4556
Düşük0,43020,4249
Ortalama0,43920,4351
Değişim-1.47%0.47%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RSD → MUR istatistikleri

RSD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4556, en düşük 0,4302 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4392 oldu. RSD → MUR kurundaki değişiklik -1.47 değerindeydi.

RSD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4556, en düşük 0,4249 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4351 oldu. RSD → MUR kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9460,78618,2861,3881,33783,742
1 EUR1,079120,4470,84819,7351,4981,44390,374
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,42
1 GBP1,2721,17924,104123,2651,7661,701106,54

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Mauritius Rupisi
1 RSD0,43007 MUR
5 RSD2,15034 MUR
10 RSD4,30067 MUR
20 RSD8,60134 MUR
50 RSD21,50335 MUR
100 RSD43,00670 MUR
250 RSD107,51675 MUR
500 RSD215,03350 MUR
1000 RSD430,06700 MUR
2000 RSD860,13400 MUR
5000 RSD2.150,33500 MUR
10000 RSD4.300,67000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Sırp Dinarı
1 MUR2,32522 RSD
5 MUR11,62610 RSD
10 MUR23,25220 RSD
20 MUR46,50440 RSD
50 MUR116,26100 RSD
100 MUR232,52200 RSD
250 MUR581,30500 RSD
500 MUR1.162,61000 RSD
1000 MUR2.325,22000 RSD
2000 MUR4.650,44000 RSD
5000 MUR11.626,10000 RSD
10000 MUR23.252,20000 RSD