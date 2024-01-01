1 Sırp dinarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile RSD → MUR çevirin

1 rsd
0,43 mur

1,000РСД RSD = 0,4302₨ MUR

01:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45560,4556
Düşük0,43020,4249
Ortalama0,43920,4351
Değişim-1.47%0.47%
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1 RSD → MUR istatistikleri

RSD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4556, en düşük 0,4302 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4392 oldu. RSD → MUR kurundaki değişiklik -1.47 değerindeydi.

RSD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4556, en düşük 0,4249 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4351 oldu. RSD → MUR kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9340,78618,2871,3881,33783,742
1 EUR1,079120,4340,84819,7351,4981,44390,374
1 MXN0,0530,04910,0420,9660,0730,0714,423
1 GBP1,2721,17924,089123,2651,7651,701106,54

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → ZAR

RSD → CAD

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Mauritius Rupisi
1 RSD0,43017 MUR
5 RSD2,15083 MUR
10 RSD4,30166 MUR
20 RSD8,60332 MUR
50 RSD21,50830 MUR
100 RSD43,01660 MUR
250 RSD107,54150 MUR
500 RSD215,08300 MUR
1000 RSD430,16600 MUR
2000 RSD860,33200 MUR
5000 RSD2.150,83000 MUR
10000 RSD4.301,66000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Sırp Dinarı
1 MUR2,32468 RSD
5 MUR11,62340 RSD
10 MUR23,24680 RSD
20 MUR46,49360 RSD
50 MUR116,23400 RSD
100 MUR232,46800 RSD
250 MUR581,17000 RSD
500 MUR1.162,34000 RSD
1000 MUR2.324,68000 RSD
2000 MUR4.649,36000 RSD
5000 MUR11.623,40000 RSD
10000 MUR23.246,80000 RSD