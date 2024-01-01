Sırp dinarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile RSD → KWD çevirin

1.000 rsd
2,829 kwd

1.00000 RSD = 0.00283 KWD

18:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.0766589.37091.45171.652190.94743518.352
1 GBP1.1696211.25925104.5281.697911.93241.1081421.4645
1 USD0.928850.794123183.00831.348351.534570.8817.0455
1 INR0.01118930.00956680.01204710.01624360.01848690.01060130.205347

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 RSD0.00283 KWD
5 RSD0.01415 KWD
10 RSD0.02829 KWD
20 RSD0.05659 KWD
50 RSD0.14147 KWD
100 RSD0.28294 KWD
250 RSD0.70734 KWD
500 RSD1.41468 KWD
1000 RSD2.82936 KWD
2000 RSD5.65872 KWD
5000 RSD14.14680 KWD
10000 RSD28.29360 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Sırp Dinarı
1 KWD353.43700 RSD
5 KWD1767.18500 RSD
10 KWD3534.37000 RSD
20 KWD7068.74000 RSD
50 KWD17671.85000 RSD
100 KWD35343.70000 RSD
250 KWD88359.25000 RSD
500 KWD176718.50000 RSD
1000 KWD353437.00000 RSD
2000 KWD706874.00000 RSD
5000 KWD1767185.00000 RSD
10000 KWD3534370.00000 RSD