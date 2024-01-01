250 Sırp dinarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile RSD → KWD çevirin

250 rsd
0,705 kwd

1,000РСД RSD = 0,002818ك KWD

01:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0029
Düşük0,00280,0028
Ortalama0,00280,0028
Değişim-0.22%-0.25%
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1 RSD → KWD istatistikleri

RSD → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. RSD → KWD kurundaki değişiklik -0.22 değerindeydi.

RSD → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0028 oldu. RSD → KWD kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9510,78618,2951,3881,33783,74
1 EUR1,079120,4490,84819,7411,4981,44390,359
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,419
1 GBP1,2721,17924,107123,2721,7661,701106,521

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 RSD0,00282 KWD
5 RSD0,01409 KWD
10 RSD0,02818 KWD
20 RSD0,05636 KWD
50 RSD0,14091 KWD
100 RSD0,28182 KWD
250 RSD0,70456 KWD
500 RSD1,40912 KWD
1000 RSD2,81824 KWD
2000 RSD5,63648 KWD
5000 RSD14,09120 KWD
10000 RSD28,18240 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Sırp Dinarı
1 KWD354,83100 RSD
5 KWD1.774,15500 RSD
10 KWD3.548,31000 RSD
20 KWD7.096,62000 RSD
50 KWD17.741,55000 RSD
100 KWD35.483,10000 RSD
250 KWD88.707,75000 RSD
500 KWD177.415,50000 RSD
1000 KWD354.831,00000 RSD
2000 KWD709.662,00000 RSD
5000 KWD1.774.155,00000 RSD
10000 KWD3.548.310,00000 RSD