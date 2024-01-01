Sırp dinarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile RSD → CNY çevirin

1.000 rsd
66,09 cny

1.00000 RSD = 0.06609 CNY

18:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.076489.35481.451581.652060.94736518.348
1 GBP1.1696911.25905104.5171.697891.932391.1081321.4614
1 USD0.929050.79425183.01261.348551.53480.8801517.0457
1 INR0.01119130.009567820.012046410.01624510.01848880.01060260.205339

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Çin Yuanı RMB
1 RSD0.06609 CNY
5 RSD0.33044 CNY
10 RSD0.66088 CNY
20 RSD1.32177 CNY
50 RSD3.30442 CNY
100 RSD6.60885 CNY
250 RSD16.52212 CNY
500 RSD33.04425 CNY
1000 RSD66.08850 CNY
2000 RSD132.17700 CNY
5000 RSD330.44250 CNY
10000 RSD660.88500 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Sırp Dinarı
1 CNY15.13120 RSD
5 CNY75.65600 RSD
10 CNY151.31200 RSD
20 CNY302.62400 RSD
50 CNY756.56000 RSD
100 CNY1513.12000 RSD
250 CNY3782.80000 RSD
500 CNY7565.60000 RSD
1000 CNY15131.20000 RSD
2000 CNY30262.40000 RSD
5000 CNY75656.00000 RSD
10000 CNY151312.00000 RSD