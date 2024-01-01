5.000 Sırp dinarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile RSD → CNY çevirin

5.000 rsd
333,83 cny

1,000РСД RSD = 0,06677¥ CNY

00:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → CNY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06780,0678
Düşük0,06680,0662
Ortalama0,06730,0669
Değişim-0.35%0.32%
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1 RSD → CNY istatistikleri

RSD → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0678, en düşük 0,0668 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0673 oldu. RSD → CNY kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

RSD → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0678, en düşük 0,0662 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0669 oldu. RSD → CNY kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9470,78618,2961,3891,33783,732
1 EUR1,078120,4330,84819,731,4981,44290,296
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,419
1 GBP1,2721,1824,106123,2761,7671,701106,528

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → CAD

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Çin Yuanı RMB
1 RSD0,06677 CNY
5 RSD0,33383 CNY
10 RSD0,66766 CNY
20 RSD1,33532 CNY
50 RSD3,33831 CNY
100 RSD6,67662 CNY
250 RSD16,69155 CNY
500 RSD33,38310 CNY
1000 RSD66,76620 CNY
2000 RSD133,53240 CNY
5000 RSD333,83100 CNY
10000 RSD667,66200 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Sırp Dinarı
1 CNY14,97760 RSD
5 CNY74,88800 RSD
10 CNY149,77600 RSD
20 CNY299,55200 RSD
50 CNY748,88000 RSD
100 CNY1.497,76000 RSD
250 CNY3.744,40000 RSD
500 CNY7.488,80000 RSD
1000 CNY14.977,60000 RSD
2000 CNY29.955,20000 RSD
5000 CNY74.888,00000 RSD
10000 CNY149.776,00000 RSD