Sırp dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile RSD → AED çevirin

1.000 rsd
33,74 aed

1.00000 RSD = 0.03374 AED

18:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10.9290517.04870.7942518.97211.348551.3462583.0087
1 EUR1.07635118.35040.85490520.42061.451511.4490489.3464
1 MXN0.05865550.054494810.04658711.112820.07909990.0789654.86892
1 GBP1.259051.1697221.4652123.88681.697891.695104.512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 RSD0.03374 AED
5 RSD0.16872 AED
10 RSD0.33743 AED
20 RSD0.67487 AED
50 RSD1.68717 AED
100 RSD3.37434 AED
250 RSD8.43585 AED
500 RSD16.87170 AED
1000 RSD33.74340 AED
2000 RSD67.48680 AED
5000 RSD168.71700 AED
10000 RSD337.43400 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Sırp Dinarı
1 AED29.63540 RSD
5 AED148.17700 RSD
10 AED296.35400 RSD
20 AED592.70800 RSD
50 AED1481.77000 RSD
100 AED2963.54000 RSD
250 AED7408.85000 RSD
500 AED14817.70000 RSD
1000 AED29635.40000 RSD
2000 AED59270.80000 RSD
5000 AED148177.00000 RSD
10000 AED296354.00000 RSD