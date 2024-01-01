20 Sırp dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile RSD → AED çevirin

20 rsd
0,68 aed

1,000РСД RSD = 0,03385د.إ AED

00:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → AED çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03430,0343
Düşük0,03380,0335
Ortalama0,03410,0339
Değişim-0.02%0.25%
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1 RSD → AED istatistikleri

RSD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0343, en düşük 0,0338 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0341 oldu. RSD → AED kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

RSD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0343, en düşük 0,0335 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0339 oldu. RSD → AED kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9350,78618,2951,3891,33783,748
1 EUR1,078120,4170,84819,7271,4971,44290,306
1 MXN0,0530,04910,0420,9660,0730,0714,423
1 GBP1,2721,1824,09123,2751,7671,701106,549

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 RSD0,03385 AED
5 RSD0,16926 AED
10 RSD0,33853 AED
20 RSD0,67705 AED
50 RSD1,69264 AED
100 RSD3,38527 AED
250 RSD8,46318 AED
500 RSD16,92635 AED
1000 RSD33,85270 AED
2000 RSD67,70540 AED
5000 RSD169,26350 AED
10000 RSD338,52700 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Sırp Dinarı
1 AED29,53980 RSD
5 AED147,69900 RSD
10 AED295,39800 RSD
20 AED590,79600 RSD
50 AED1.476,99000 RSD
100 AED2.953,98000 RSD
250 AED7.384,95000 RSD
500 AED14.769,90000 RSD
1000 AED29.539,80000 RSD
2000 AED59.079,60000 RSD
5000 AED147.699,00000 RSD
10000 AED295.398,00000 RSD