bin Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile AED → RSD çevirin

1.000 aed
29.972,80 rsd

1,000 AED = 29,97 RSD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

AED → INR

AED → PKR

AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Sırp Dinarı
1 AED29,97280 RSD
5 AED149,86400 RSD
10 AED299,72800 RSD
20 AED599,45600 RSD
50 AED1.498,64000 RSD
100 AED2.997,28000 RSD
250 AED7.493,20000 RSD
500 AED14.986,40000 RSD
1000 AED29.972,80000 RSD
2000 AED59.945,60000 RSD
5000 AED149.864,00000 RSD
10000 AED299.728,00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 RSD0,03336 AED
5 RSD0,16682 AED
10 RSD0,33364 AED
20 RSD0,66727 AED
50 RSD1,66818 AED
100 RSD3,33636 AED
250 RSD8,34090 AED
500 RSD16,68180 AED
1000 RSD33,36360 AED
2000 RSD66,72720 AED
5000 RSD166,81800 AED
10000 RSD333,63600 AED