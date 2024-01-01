2.000 Romanya leyinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile RON → SVC çevirin

1,000L RON = 1,863₡ SVC

00:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → SVC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SVC
1 RON → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,92261,9680
Düşük1,85121,8512
Ortalama1,89041,9270
Değişim-2.59%-5.03%
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1 RON → SVC istatistikleri

RON → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9226, en düşük 1,8512 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8904 oldu. RON → SVC kurundaki değişiklik -2.59 değerindeydi.

RON → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9680, en düşük 1,8512 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9270 oldu. RON → SVC kurundaki değişiklik -5.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - SVC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,393
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,393
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,18
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,881

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / El Salvador Kolonu
1 RON1,86259 SVC
5 RON9,31295 SVC
10 RON18,62590 SVC
20 RON37,25180 SVC
50 RON93,12950 SVC
100 RON186,25900 SVC
250 RON465,64750 SVC
500 RON931,29500 SVC
1000 RON1.862,59000 SVC
2000 RON3.725,18000 SVC
5000 RON9.312,95000 SVC
10000 RON18.625,90000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Rumen Leyi
1 SVC0,53689 RON
5 SVC2,68443 RON
10 SVC5,36886 RON
20 SVC10,73772 RON
50 SVC26,84430 RON
100 SVC53,68860 RON
250 SVC134,22150 RON
500 SVC268,44300 RON
1000 SVC536,88600 RON
2000 SVC1.073,77200 RON
5000 SVC2.684,43000 RON
10000 SVC5.368,86000 RON