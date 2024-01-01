20 Romanya leyinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile RON → PGK çevirin

1,000L RON = 0,8437K PGK

23:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PGK
1 RON → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,86810,8799
Düşük0,83530,8353
Ortalama0,85370,8637
Değişim-1.66%-2.83%
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1 RON → PGK istatistikleri

RON → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8681, en düşük 0,8353 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8537 oldu. RON → PGK kurundaki değişiklik -1.66 değerindeydi.

RON → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8799, en düşük 0,8353 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8637 oldu. RON → PGK kurundaki değişiklik -2.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,397
1 EUR1,0611,4861,6280,8361,4180,93689,419
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,191
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Papua Yeni Gine Kinası
1 RON0,84372 PGK
5 RON4,21857 PGK
10 RON8,43715 PGK
20 RON16,87430 PGK
50 RON42,18575 PGK
100 RON84,37150 PGK
250 RON210,92875 PGK
500 RON421,85750 PGK
1000 RON843,71500 PGK
2000 RON1.687,43000 PGK
5000 RON4.218,57500 PGK
10000 RON8.437,15000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Rumen Leyi
1 PGK1,18523 RON
5 PGK5,92615 RON
10 PGK11,85230 RON
20 PGK23,70460 RON
50 PGK59,26150 RON
100 PGK118,52300 RON
250 PGK296,30750 RON
500 PGK592,61500 RON
1000 PGK1.185,23000 RON
2000 PGK2.370,46000 RON
5000 PGK5.926,15000 RON
10000 PGK11.852,30000 RON