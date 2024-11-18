5 Romanya leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile RON → AED çevirin

1,000L RON = 0,7823د.إ AED

21:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 RON → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,80710,8261
Düşük0,77710,7771
Ortalama0,79440,8094
Değişim-2.53%-4.73%
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1 RON → AED istatistikleri

RON → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8071, en düşük 0,7771 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7944 oldu. RON → AED kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

RON → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8261, en düşük 0,7771 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8094 oldu. RON → AED kurundaki değişiklik -4.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,403
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,454
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,208
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 RON0,78229 AED
5 RON3,91144 AED
10 RON7,82288 AED
20 RON15,64576 AED
50 RON39,11440 AED
100 RON78,22880 AED
250 RON195,57200 AED
500 RON391,14400 AED
1000 RON782,28800 AED
2000 RON1.564,57600 AED
5000 RON3.911,44000 AED
10000 RON7.822,88000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Rumen Leyi
1 AED1,27830 RON
5 AED6,39150 RON
10 AED12,78300 RON
20 AED25,56600 RON
50 AED63,91500 RON
100 AED127,83000 RON
250 AED319,57500 RON
500 AED639,15000 RON
1000 AED1.278,30000 RON
2000 AED2.556,60000 RON
5000 AED6.391,50000 RON
10000 AED12.783,00000 RON