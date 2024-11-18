1 Romanya leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile RON → AED çevirin

1,000L RON = 0,7823د.إ AED

21:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 RON → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,80710,8261
Düşük0,77710,7771
Ortalama0,79440,8094
Değişim-2.53%-4.73%
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1 RON → AED istatistikleri

RON → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8071, en düşük 0,7771 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7944 oldu. RON → AED kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

RON → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8261, en düşük 0,7771 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8094 oldu. RON → AED kurundaki değişiklik -4.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5370,7891,3390,88384,413
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,469
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,215
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,932

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 RON0,78232 AED
5 RON3,91162 AED
10 RON7,82324 AED
20 RON15,64648 AED
50 RON39,11620 AED
100 RON78,23240 AED
250 RON195,58100 AED
500 RON391,16200 AED
1000 RON782,32400 AED
2000 RON1.564,64800 AED
5000 RON3.911,62000 AED
10000 RON7.823,24000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Rumen Leyi
1 AED1,27824 RON
5 AED6,39120 RON
10 AED12,78240 RON
20 AED25,56480 RON
50 AED63,91200 RON
100 AED127,82400 RON
250 AED319,56000 RON
500 AED639,12000 RON
1000 AED1.278,24000 RON
2000 AED2.556,48000 RON
5000 AED6.391,20000 RON
10000 AED12.782,40000 RON