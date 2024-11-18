Romanya leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine (AED) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - AED için tarihi verilerin detaylarını içerir.
RON → AED çevrim grafiği
1 RON = 0,78229 AED
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Rumen leyi → Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine döviz kuru şu anda 0,782, dünden bu yana %0.659 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.537 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine döviz kuru en yüksek değeri 0,787 (12-11-2024) ile en düşük değeri 0,776 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.456 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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