1 Katar riyalinden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile QAR → TMT çevirin

1,000QR QAR = 0,9598T TMT

20:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → TMT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TMT
1 QAR → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,96020,9602
Düşük0,95980,9586
Ortalama0,96010,9601
Değişim-0.01%0.02%
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1 QAR → TMT istatistikleri

QAR → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9602, en düşük 0,9598 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9601 oldu. QAR → TMT kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

QAR → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9602, en düşük 0,9586 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9601 oldu. QAR → TMT kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - TMT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3981,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71460,2261198,3440,5630,6741.227,591,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Türkmenistan Manatı
1 QAR0,95982 TMT
5 QAR4,79912 TMT
10 QAR9,59824 TMT
20 QAR19,19648 TMT
50 QAR47,99120 TMT
100 QAR95,98240 TMT
250 QAR239,95600 TMT
500 QAR479,91200 TMT
1000 QAR959,82400 TMT
2000 QAR1.919,64800 TMT
5000 QAR4.799,12000 TMT
10000 QAR9.598,24000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Katar Riyali
1 TMT1,04186 QAR
5 TMT5,20930 QAR
10 TMT10,41860 QAR
20 TMT20,83720 QAR
50 TMT52,09300 QAR
100 TMT104,18600 QAR
250 TMT260,46500 QAR
500 TMT520,93000 QAR
1000 TMT1.041,86000 QAR
2000 TMT2.083,72000 QAR
5000 TMT5.209,30000 QAR
10000 TMT10.418,60000 QAR