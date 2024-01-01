Katar riyalinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile QAR → SCR çevirin

1.000 qar
3.673,68 scr

1.00000 QAR = 3.67368 SCR

18:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548951.0764589.35011.451221.651880.9474118.3521
1 GBP1.1697311.25915104.5151.697521.932251.1082221.4669
1 USD0.928950.794187183.00441.348151.534570.8801517.0487
1 INR0.01119190.009568010.012047510.01624190.01848780.01060370.205395

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Seyşeller Rupisi
1 QAR3.67368 SCR
5 QAR18.36840 SCR
10 QAR36.73680 SCR
20 QAR73.47360 SCR
50 QAR183.68400 SCR
100 QAR367.36800 SCR
250 QAR918.42000 SCR
500 QAR1836.84000 SCR
1000 QAR3673.68000 SCR
2000 QAR7347.36000 SCR
5000 QAR18368.40000 SCR
10000 QAR36736.80000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Katar Riyali
1 SCR0.27221 QAR
5 SCR1.36103 QAR
10 SCR2.72206 QAR
20 SCR5.44412 QAR
50 SCR13.61030 QAR
100 SCR27.22060 QAR
250 SCR68.05150 QAR
500 SCR136.10300 QAR
1000 SCR272.20600 QAR
2000 SCR544.41200 QAR
5000 SCR1361.03000 QAR
10000 SCR2722.06000 QAR